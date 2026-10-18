إعلام الأسرى: تعرض أسرى بـ"جانوت" للإهانة أثناء نقلهم للعيادة وزيارة المحامي

وطن للأنباء: كشف مكتب إعلام الأسرى عن تعرّض الأسرى في سجن "جانوت" لسوء المعاملة و الإهانة أثناء نقلهم لزيارة المحامي أو الذهاب إلى العيادة.

وأوضح المكتب، في بيان اليوم الأحد، أن المعاملة المهينة ترافق إخراج الأسرى من الأقسام وتنقلهم داخل السجن، واصفًا هذه التنقلات بأنها مهينة جدًا.

وأشار إلى ضرورة تقديم طلبات قانونية لتحسين معاملة الأسرى أثناء التنقل، ووضع حد للإهانات التي يتعرضون لها في طريقهم إلى المحامين والعيادات.

وطالب إعلام الأسرى بوقف المعاملة المهينة أثناء نقل الأسرى وضمان وصولهم إلى المحامين والعيادات بما يحفظ كرامتهم.