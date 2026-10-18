تمكين للتأمين والجامعة العربية الأمريكية توقعان اتفاقية إحالة خدمات وحلول التأمين

وطن للأنباء: احتفت شركة تمكين للتأمين والجامعة العربية الأمريكية بشراكتهما خلال توقيع اتفاقية إحالة خدمات وحلول التأمين، التي تتضمن التأمين الصحي ومجموعة من برامج التأمينات العامة على رأسها تأمين الحريق وتأمين العمال، بالإضافة إلى تأمين المركبات.

واستقبل د.يوسف عصفور، رئيس مجلس إدارة الجامعة العربية الأمريكية، وفداً من شركة تمكين للتأمين في حرم الجامعة برام الله، بحضور عدد من ممثلي الطرفين.

وجرى توقيع الاتفاقية من قبل السيد محمد الريماوي، مدير عام شركة تمكين للتأمين، والدكتور براء عصفور، رئيس الجامعة العربية الأمريكية، بحضور وفد من شركة تمكين للتأمين ضم كلاً من السيد سيمون شحادة، مساعد المدير العام للشؤون الفنية، والدكتور محمود شخشير، مدير دائرة الاتصالات التسويقية، والدكتور يوسف حسين، مدير حسابات الشركات، كما مثل الجامعة كلا من الأستاذ فالح أبو عرة، مدير عام شركة الجامعة، والدكتور فادي جمعة، نائب رئيس الجامعة لشؤون العلاقات العامة والإعلام، والدكتور حسن ربايعة، مساعد رئيس الجامعة للعلاقات المجتمعية ومدير المشتريات .

وفي هذا السياق، أعرب السيد محمد الريماوي عن اعتزازه بالشراكة الاستراتيجية مع الجامعة العربية الأمريكية، باعتبارها صرحاً علمياً يُحتذى به ساهمت في تطوير مسيرة التعليم العالي في فلسطين ورسَّخت حضورها محلياً واقليمياً وعالمياً. وأشار إلى أن هذه الاتفاقية تجسد الثقة التي تحظى بها شركة تمكين للتأمين لدى الأفراد والمؤسسات في سوق التأمين الفلسطيني، وتستند هذه الثقة إلى جودة الخدمات التأمينية، لا سيما خدمات ما بعد البيع على رأسها سرعة الاستجابة وسرعة وعدالة التعويض. إلى جانب متانة المركز المالي وهامش الملاءة البالغ %191 ما يعكس قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها تجاه المؤمن لهم.

من جانبه، أكد د.براء عصفور على أهمية الاتفاقية في توفير حلول تأمينية متكاملة تلبي احتياجات الجامعة، وتسهم في تعزيز الحماية التأمينية للعاملين ومرافق الجامعة وممتلكاتها، مشيرا إلى أن التأمين يشكل عنصرا أساسيا في إدارة المخاطر وضمان استمرارية العمل المؤسسي. وأوضح أن الجامعة تحرص على توفير خدمات تأمينية موثوقة وفعالة، تضمن سرعة الاستجابة وجودة الخدمة، وتواكب احتياجات الجامعة وتطور أعماله.

وفي ختام اللقاء، أكد الطرفان أهمية مواصلة التعاون والتنسيق لضمان تنفيذ بنود الاتفاقية وتحقيق أهدافها، بما يعزز مستوى الخدمات التأمينية المقدمة، ويرسخ أسس الشراكة المستدامة بين المؤسستين.