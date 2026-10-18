استشهاد طفلة برصاص الاحتلال في مخيم المغازي وسط قطاع غزة

وطن للأنباء: استُشهدت طفلة، اليوم الأحد، جراء إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي الرصاص صوب خيام النازحين في مخيم المغازي وسط قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية، باستشهاد الطفلة مسك حازم الدلو، متأثرة بإصابتها برصاص الاحتلال الحي.

وفي سياق متصل، أطلقت آليات الاحتلال العسكرية نيرانها بكثافة تجاه خيام النازحين في مواصي مدينة رفح، فيما قصفت مدفعية الاحتلال المناطق الشمالية الشرقية من مدينة خان يونس، جنوب القطاع.

فيما أصيب صيادان بشظايا قنبلة ألقتها مسيّرة للاحتلال في بحر مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة.