الاحتلال يعتقل شابا على حاجز عسكري غرب بيت لحم ويقتحم حوسان

وطن للأنباء: اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، شابا على حاجز عسكري غرب بيت لحم.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب عبد الرحمن محمد إبراهيم حمامرة (25 عاما)، أثناء مروره عبر حاجز عقبة حسنة العسكري.

وفي السياق، اقتحمت قوات الاحتلال، منذ ساعات الصباح الباكر، قرية حوسان، وتمركزت وسطها، ونصبت حاجزا عسكريا، وفتشت مركبات المواطنين، ودققت في هوياتهم.

يذكر أن منطقة عقبة حسنة تشكل المدخل الرئيسي المؤدي إلى الريف الغربي لمحافظة بيت لحم، الذي يضم بتير ونحالين وحوسان ووادي فوكين، وتشهد تكرار نصب الحواجز العسكرية وتفتيش المركبات، ما يتسبب بعرقلة حركة تنقل المواطنين.