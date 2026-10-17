الاحتلال يحتجز 3 شبان في قرية المغير

وطن للأنباء: احتجزت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، 3 شبان، خلال اقتحامها قرية المغير شمال شرق رام الله.

وأفاد رئيس مجلس قروي المغير أمين أبو عليا، بأن قوات الاحتلال اقتحمت القرية، وداهمت منزلين، واحتجزت ثلاثة شبان، واقتادتهم قرب المدخل الغربي للقرية، وأجبرتهم على إنزال علم فلسطين الذي يعتلي سارية صرح الشهداء، ثم أطلقت سراحهم.

وتتعرض قرية المغير لاقتحامات متواصلة من قوات الاحتلال، إلى جانب اعتداءات المستعمرين المستمرة على المواطنين وممتلكاتهم في القرية.