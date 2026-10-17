الشيخ يرحب بمواقف المجلس الأوروبي حول ضرورة وقف التوسع الاستيطاني

وطن للأنباء: رحب نائب رئيس دولة فلسطين حسين الشيخ، بمواقف المجلس الأوروبي الصادرة عن قمته الأخيرة، والتي أكدت ضرورة وقف التوسع الاستيطاني، وسحب عطاء البناء في مخطط "E1"، والإفراج عن أموال المقاصة الفلسطينية، وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وثمن الشيخ في تصريح له، هذا الموقف الداعم للقانون الدولي وحقوق شعبنا الفلسطيني، مؤكدا أهمية ترجمته إلى خطوات عملية وفاعلة، بما يسهم في إنهاء الاحتلال وتجسيد دولة فلسطين المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من حزيران 1967، وعاصمتها القدس الشرقية وفق حل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية.

كما ثمن الدعم الأوروبي المتواصل للشعب الفلسطيني والسلطة الوطنية الفلسطينية ومساندة جهود الإصلاح وتعزيز المؤسسات الوطنية بما يسهم في ترسيخ الاستقرار وتحقيق تطلعات شعبنا.