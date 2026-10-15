350 طفلا يواجهون أوضاعا صعبة داخل معتقلات الاحتلال

وطن للأنباء: حذر المدير التنفيذي للمركز الفلسطيني لحقوق الطفل، خالد قزمار، من تدهور أوضاع المعتقلين الأطفال داخل معتقلات الاحتلال الإسرائيلي، في ظل تقارير تكشف عن حجم التعذيب والتجويع والإهمال الطبي الذي يتعرضون له وصعوبة وصول المؤسسات الحقوقية إلى السجون للاطلاع على أوضاعهم

وقال قزمار اليوم الخميس، إن قوات الاحتلال اعتقلت أكثر من 2000 طفل منذ بدء حرب الإبادة الجماعية، فيما لا يزال 350 طفلا على الأقل رهن الاعتقال.

وأشار إلى انعكاسات تصاعد اعتداءات المستوطنين وقوات الاحتلال على الأطفال، لا سيما خلال موسم قطف الزيتون، مع منع المواطنين من الوصول إلى أراضيهم وتعريضهم للتهديد والعنف.