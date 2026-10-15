الاتحاد الأوروبي يعلن تأجيل القمة الأوروبية الخليجية المقرّرة في الرياض

وطن للأنباء: أعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم، تأجيل القمة الثانية بينه وبين مجلس التعاون الخليجي، التي كان من المقرّر عقدها في الـ 24 من تشرين الأول/أكتوبر 2026 في العاصمة السعودية الرياض.

وعلى الرغم من عدم تحديد موعد جديد لعقد القمة، أشار الاتحاد الأوروبي إلى أنّ "موعداً جديداً للقمة سيُعلَن في الوقت المناسب"، مؤكداً أنّ الشراكة مع دول مجلس التعاون الخليجي، التي تضمّ السعودية والبحرين والإمارات والكويت وعُمان وقطر، لا تزال تحظى بأهمية كبيرة.

وسبق أن عُقدت القمة الأولى بين الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي في العاصمة البلجيكية بروكسل، في الـ 16 من تشرين الأول/أكتوبر 2024.

ويأتي تأجيل القمة في ظلّ استمرار العدوان السعودي على اليمن، وما يرافقه من تصعيد عسكري، في مقابل عمليات تنفّذها القوات المسلحة اليمنية ضد أهداف داخل الأراضي السعودية، رداً على الاعتداءات.