بزشكيان: صامدون بقوة.. ولن نسمح للأميركيين بتحقيق نياتهم الخبيثة

وطن للأنباء: أكّد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، في كلمةٍ له خلال اجتماع مجلس التخطيط والتنمية لمحافظة أذربيجان الشرقية، أن بلاده لن تسمح للأميركيين بتحقيق نياتهم الخبيثة.

وأوضح بزشكيان أن بلاده صمدت بقوة وستؤمن احتياجات الشعب من الإمدادات عبر كل السبل الممكنة، مشيراً إلى أن العدو كان يتصور أن مهاجمة البلاد ستؤدي إلى حدوث مجاعة وانهيار كل شيء، إلا أنهم تمكنوا من الصمود بقوة وسيواصلون هذا الصمود.

الرئيس الإيراني يشيد بالإنجاز الاستثنائي للقوات المسلحة

وفي السياق ذاته، تطرّق بزشكيان إلى محاولات العدو محاصرة البلاد، قائلاً: "يعتقد العدو أنه لمجرد أنه أغلق الطريق لن نتمكن من إيجاد سبيل... إما أن نجد طريقاً أو نصنع طريقاً".

كما أشاد بالأداء الاستثنائي للقوات المسلحة في إيران، مؤكداً أنها حققت إنجازاً لم تكن أي قوة تتوقع أن تتمكن من الصمود بهذا الشكل.