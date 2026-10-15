جودة البيئة: نتابع إغلاق مكب عشوائي للنفايات في النزلة الوسطى بطولكرم

وطن للأنباء: قالت سلطة جودة البيئة في محافظة طولكرم، إنها تتابع بالتعاون مع شرطة السياحة والآثار، إجراءات إغلاق مكب عشوائي للنفايات في بلدة النزلة الوسطى شمال المحافظة، لما يشكله من مخاطر على البيئة والصحة العامة، ومخالفته للأنظمة والقوانين البيئية المعمول بها.

وأوضحت سلطة جودة البيئة، اليوم الخميس، أنه جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، بالتنسيق مع مجلس قروي النزلة الوسطى، لإغلاق الموقع وفق الأصول، والعمل على إزالة النفايات وتنظيفه، ومنع تكرار الممارسات التي تشكل خطراً على البيئة والصحة العامة.

وأشارت إلى أن المادة (23) من قانون البيئة رقم (7) لسنة 1999 وتعديلاته، تحظر إلقاء النفايات والقمامة أو معالجتها أو حرقها إلا في الأماكن المخصصة لذلك، ووفق الشروط التي تحددها سلطة جودة البيئة بما يضمن حماية البيئة والصحة العامة.

كما لفتت إلى أن المادة (17) من قرار مجلس الوزراء رقم (3) لسنة 2019 بشأن نظام إدارة النفايات الصلبة، تلزم الجهات المختصة بمنع استخدام المكبات العشوائية للتخلص من النفايات، وتدعو الهيئات المحلية إلى إغلاقها أو إعادة تأهيلها للحد من آثارها السلبية على البيئة والصحة العامة.