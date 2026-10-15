الهجمات في هرمز تبلغ أعلى مستوى منذ بدء الحرب

وطن للأنباء: أظهرت بيانات أمنية، أمس الأربعاء، تعرض 10 سفن على الأقل لهجمات في مضيق هرمز أو بالقرب منه منذ الأحد الماضي، في أعلى حصيلة منذ اندلاع الحرب على غيران في 28 فبراير/شباط 2026.

وبحسب بيانات شركة “فانغارد” الأمنية والمنظمة البحرية الدولية وهيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية تعرضت أربع سفن لهجمات الثلاثاء المضاي وست سفن الأحد الماضي، وهو أكبر عدد من الهجمات يُسجل في يوم واحد منذ بدء النزاع.

وأفادت المصادر البحرية بفقدان بحارين اثنين، فيما أشارت تقارير إلى غرق سفينة حاويات نتيجة الهجمات الأخيرة.

وبدأت إيران استهداف السفن التجارية العابرة لهذا الممر الحيوي في آذار/مارس الماضي، ردا على العدوان الأميركي الإسرائيلي على أراضيها، وواصلت مهاجمة السفن التي تعبر المضيق عبر مسارات لم توافق عليها.

وأدت الهجمات إلى اضطراب حركة الملاحة عبر المضيق، الذي يُعد عادة أحد أكثر الممرات البحرية ازدحاما بصادرات النفط والسلع الأخرى من دول الخليج.

وسُجلت 23 هجمة منذ بداية تشرين الأول/أكتوبر الجاري، أي ما يقارب ضعف المتوسط الشهري للحوادث المسجلة منذ اندلاع الحرب.