آيزنكوت يتوعد بالقضاء على حماس خلال 18 شهرا من تولي رئاسة الوزراء

وطن للأنباء: توعد رئيس أركان جيش الاحتلال السابق غادي آيزنكوت بالقضاء على حركة حماس وإنهاء سيطرتها على قطاع غزة، خلال 18 شهرا من توليه منصب رئيس الوزراء.

وقال آيزنكوت، خلال جولة ميدانية قرب حدود قطاع غزة، إن إنهاء سيطرة حماس سيتم إما من خلال تنفيذ خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، التي وافقت عليها حكومة نتنياهو، أو باستخدام القدرات العسكرية والعملياتية.

واتهم آيزنكوت نتنياهو بالإبقاء على حماس في السلطة، قائلا: "ما دام بنيامين نتنياهو في السلطة، ستبقى حماس في السلطة".