سلطة الأراضي تعلن تعليق 17 حوض تسوية خلال شهر أيلول بمساحة 4,094 دونماً

وطن للأنباء: أعلنت سلطة الأراضي عن تعليق جداول الحقوق لـ 17 حوض تسوية خلال شهر أيلول 2026، بمساحة إجمالية بلغت نحو 4,094 دونماً، وشملت 2,341 قطعة وشقة موزعة على عدد من محافظات الضفة الغربية.

وشملت الأحواض المعلقة محافظات طوباس، والخليل، وسلفيت، ورام الله والبيرة، وبيت لحم، ونابلس، وقلقيلية، وذلك ضمن أعمال التسوية الجارية واستكمال المراحل القانونية المعتمدة لتثبيت الحقوق والملكيات العقارية.

وأوضحت سلطة الأراضي أن تعليق جداول الحقوق يتيح لأصحاب الحقوق وذوي العلاقة الاطلاع على البيانات الواردة فيها ومراجعتها، والتأكد من صحة الحقوق المثبتة، بما يتيح معالجة أية ملاحظات قبل الانتقال إلى المراحل اللاحقة من إجراءات التسوية.

وأكد رئيس سلطة الأراضي الوزير علاء التميمي أن تعليق جداول الحقوق يشكل خطوة أساسية في استكمال أعمال التسوية، ويمنح المواطنين فرصة لمراجعة حقوقهم قبل الانتقال إلى المراحل اللاحقة من الإجراءات، وصولاً إلى تثبيت الملكيات وإصدار سندات التسجيل.

وأضاف التميمي أن سلطة الأراضي تواصل العمل على إنجاز الأحواض وفق الخطط والأولويات المعتمدة، مع الحفاظ على دقة الإجراءات وسلامتها، وبما يضمن حماية حقوق المواطنين وتنظيم الملكيات العقارية.

ودعت سلطة الأراضي أصحاب الحقوق إلى مراجعة جداول الحقوق خلال فترة التعليق والتأكد من صحة البيانات الواردة فيها، وفي حال وجود أي اعتراض على حق أو ملكية أو بيانات مثبتة في الجدول، يمكن لصاحب العلاقة التقدم باعتراضه لدى محاكم تسوية الأراضي والمياه المختصة ضمن المدة القانونية المحددة.

ويمكن الاطلاع على جداول الحقوق المعلقة من خلال الموقع الإلكتروني لسلطة الأراضي، ضمن أيقونة «جداول الحقوق»: http://www.pla.pna.ps