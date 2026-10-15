رئيس الوزراء يقبل استقالة وزير الأوقاف والشؤون الدينية

وطن للأنباء: أعلن مركز الاتصال الحكومي، اليوم الخميس، أن وزير الأوقاف والشؤون الدينية محمد نجم تقدم بكتاب استقالته إلى رئيس الوزراء، والذي بدوره قبل الاستقالة.

وثمّن رئيس الوزراء جهود الوزير خلال الفترة السابقة، متمنياً له دوام الصحة والتوفيق.

وجاءت الاستقالة عقب انتشار مقطع فيديو على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه الوزير محمد نجم وهو يضع مسبحة في كوب من الماء، قبل أن يطلب من طفلة تدرس في إحدى المدارس شربه.