الاحتلال يمنع سيارة الإسعاف من الدخول لقرية برقا بعد مهاجمة مستوطنين لقاطفي الزيتون

وطن للأنباء: منعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، مركبة الإسعاف من الدخول لقرية برقا شرق رام الله لعدة ساعات، بالتزامن مع هجوم نفذه مستوطنون على قاطفي الزيتون في منطقة الحدب بالقرية.

وأفادت مصادر محلية بأن المستوطنين اعتدوا على قاطفي الزيتون واحتجزوا أحدهم بعد الاعتداء عليه، في حين واصلت قوات الاحتلال إغلاق مدخل القرية بشكل كامل وعرقلة وصول الطواقم الطبية.

وتأتي هذه الاعتداءات بالتزامن مع موسم قطف الزيتون، حيث يتعرض المزارعون الفلسطينيون لاعتداءات متكررة من المستوطنين تشمل سرقة الثمار، وتقطيع الأشجار وإحراقها، في محاولة لحرمانهم من الوصول إلى أراضيهم.

يشار إلى أن المستوطنين نفذوا الشهر الماضي 647 اعتداءً، تركزت في محافظة رام الله والبيرة بواقع 506 اعتداءات، تلتها نابلس بـ 342 اعتداء، ثم الخليل بـ 272 اعتداء، وجنين بـ 202 اعتداء، وبيت لحم بـ 187 اعتداءً، وطولكرم بـ 152 اعتداءً، والقدس بـ 149 اعتداء.