قوات الاحتلال الإسرائيلية تحرق منزلاً ومستودع أعلاف في ريف درعا بسوريا

وطن للأنباء: أضرمت قوات الإسرائيلية، اليوم الخميس، النار بمنزل وبمستودع للأعلاف في ريف محافظة درعا المحاذية لهضبة الجولان المحتلة جنوبي سوريا.

وأفادت قناة "الإخبارية السورية" الرسمية بأن قوات إسرائيلية داهمت منزلا في منطقة وادي الرقاد بريف درعا، وأضرمت النار فيه وفي مستودع للأعلاف.

ولم تورد القناة تفاصيل بشأن وقوع إصابات أو حجم الأضرار الناجمة عن الحريق.

يأتي ذلك غداة توغل قوة إسرائيلية مؤلفة من 5 آليات في المنطقة ذاتها، عبر بوابة تل أبو الغيثار المحاذية للجولان، وفق وكالة الأنباء السورية "سانا".

وأضافت الوكالة أن القوة داهمت منزل أحد الأهالي واحتجزت عددا من الشبان لنحو ساعة، واستولت على دراجة نارية وأطلقت النار باتجاه أراض خالية قبل انسحابها.

والاثنين، توغلت قوة إسرائيلية مؤلفة من 4 آليات في قرية بريقة القديمة بريف محافظة القنيطرة، وفتشت منازل واعتقلت شابا واقتادته إلى الجولان، وفق المصدر ذاته.

وتواصل دولة الاحتلال توغلاتها في الجنوب السوري رغم اتفاق فض الاشتباك المبرم عام 1974، فيما تطالب دمشق بانسحاب القوات الإسرائيلية من أراضيها واحترام سيادتها.