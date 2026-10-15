القوات المسلحة اليمنية تنفي ادعاء السعودية استهداف المدينة المنورة

وطن للأنباء: أكد المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية، العميد يحيى سريع، عدم تنفيذ أيّ عملية اليوم لاستهداف الأراضي السعودية.

وشدد سريع، في بيانٍ، على أنّ ما تدعيه السعودية من استهداف باتجاه المدينة المنورة هو "بهتان عظيم وكبير".

وعلى الرغم من تحذير القوات المسلحة اليمنية لجميع المعنيين من مغبة تسييرِ الرحلات باتجاهِ المطارات السعودية فإنها غير آمنة، لكنّها تستثني مطارات وأجواء المناطق المقدسة في مكة المكرمة والمدينة المنورة، في عملياتها رداً على العدوان السعودي.

وفي السياق، أكد رئيس المجلس السياسي الأعلى في اليمن، مهدي المشاط، أنّ الضربات باتجاه السعودية "حكيمة ومحقّة"، مؤكّداً أنّ هدفها إجبار النظام السعودي على إنهاء عدوانه وحصاره على اليمن، بصرف النظر عن تأثيرها في الآخرين.

وأضاف المشاط أنّ الحلّ الأقرب يتمثّل في إنهاء العدوان والحصار السعودي على اليمن، مشيراً إلى أنّ المعركة اليوم تهدف إلى إنهاء العدوان والحصار المستمرين منذ 12 عاماً، واستعادة الثروات الوطنية وطرد كلّ محتل من الأراضي اليمنية.

وفي وقتٍ سابقٍ اليوم، شنت الطائرات السعودية سلسلة غارات على عدة مدن في البلاد خلال الساعات القليلة الماضية.

ورصدت القوات المسلحة 42 غارة سعودية تركزت على صنعاء ومحافظة تعز ولحج وجزيرة ميون.