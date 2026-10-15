الاحتلال يمنع المواطنين من قطف الزيتون في بيت عنان شمال غرب القدس المحتلة

وطن للأنباء: منعت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الخميس، المواطنين من بلدة بيت عنان شمال غرب القدس من قطف ثمار الزيتون.

وذكرت محافظة القدس، أن قوات الاحتلال منع المواطنين في منطقة الخنيدق من بلدة بيت عنان من الوصول إلى أراضيهم، وقطف ثمار الزيتون.

وفي أحدث المعطيات، سجلت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، في 9 من أكتوبر الجاري، 19 اعتداءً للمستوطنين استهدفت قاطفي الزيتون والمزارعين وممتلكاتهم، وشملت إحراق مركبة، واقتلاع أكثر من 50 شجرة زيتون في بلدة قصرة جنوب نابلس، ومهاجمة قاطفي الزيتون في عدد من قرى الضفة الغربية، وإطلاق الرصاص وإصابة مزارع في محافظة سلفيت.

كما أظهرت معطيات الهيئة أن اعتداءات جيش الاحتلال والمستوطنين على المزروعات خلال شهر آب/أغسطس 2026 طالت 21,508 أشجار، بينها 19,375 شجرة زيتون، في مؤشر إلى حجم الأضرار التي تلحق بالقطاع الزراعي ومصادر رزق المزارعين الفلسطينيين.

وتعيق اعتداءات وإجراءات الاحتلال وصول المزارعين إلى أراضيهم، أو تمنعهم من جني محاصيلهم، وأيضا تهديد مصادر رزقهم وتكبيدهم خسائر اقتصادية كبيرة.