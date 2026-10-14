إصابات واعتقالات وسرقة محاصيل الزيتون في هجوم للمستوطنين في مسافر يطا بالخليل

وطن للأنباء: أصيب مواطن، اليوم الأربعاء، برضوض وكدمات في هجوم للمستوطنين في مسافر يطا جنوب الخليل، فيما اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي المنطقة واعتقلت مواطنا آخر.

وذكر الناشط أسامة مخامرة، أن مجموعة من المستوطنين هاجمت مساكن الأهالي في خربة "اقواويس" بمسافر يطا واعتدت عليهم، ما أدى إلى إصابة المسن جبرين موسى النعامين برضوض وكدمات، نقل على إثرها بواسطة طواقم الإسعاف إلى مستشفى يطا الحكومي لتلقي العلاج.

كما حطم المستوطنون أبواب أحد المنازل وكاميرات التصوير وغيرها من ممتلكات الأهالي، قبل أن تقتحم قوات الاحتلال المنطقة وتعتقل صاحب المنزل الذي تعرض للتخريب، نائل النعامين.

وفي منطقة اغزيوة ووادي ماعين شرق يطا، هاجم مستوطنون أراضي تعود لعائلتي أبو تحفة والجبارين، وقاموا بسرقة كميات كبيرة من ثمار الزيتون، إضافة إلى اقتحام غرفة زراعية تعود للمواطن قاسم أبو تحفة، وسرقة محتوياتها من أدوات ومعدات زراعية.

ويعاني أهالي خربة اقواويس والمناطق المحيطة بها من اعتداءات المستوطنين المستمرة، التي ارتفعت وتيرتها بشكل كبير في الآونة الأخيرة، بعد قيام مجموعة منهم بإنشاء بؤرة استيطانية جديدة على أراضي المواطنين قبل نحو أربعة أشهر، لا تبعد عن منازل الأهالي سوى عشرات الأمتار.