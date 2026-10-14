مصادر: أضرار جسيمة في المقر الرئيسي لأرامكو بالظهران جراء هجوم يمني

وطن للأنباء: قالت ثلاثة مصادر مطلعة، إن المقر الرئيسي ‌لشركة أرامكو السعودية للنفط في الظهران تعرض لأضرار جسيمة جراء الهجوم الذي وقع أمس الثلاثاء وأسفر عن حريق امتد لعدة طوابق.

وذكر اثنان من المصادر أن العمليات استمرت بشكل طبيعي رغم ذلك، ويعمل الموظفون من المنزل. وأشار مصدر رابع إلى نقل بعض المهام إلى مكاتب في الخارج.

وذكرت وزارة الطاقة السعودية في بيان أن ‌الهجوم الذي وقع مساء أمس الثلاثاء ‌تسبب في اندلاع حريق محدود.