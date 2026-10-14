حرس الثورة الإيراني يعلن غرق سفينة حاويات تحمل أكثر من 2500 حاوية جنوب مضيق هرمز

رام الله – وطن للأنباء: أعلنت العلاقات العامة للقوة البحرية في حرس الثورة الإسلامية الإيرانية غرق سفينة حاويات تحمل أكثر من 2500 حاوية، صباح اليوم، في المياه الجنوبية لمضيق هرمز، إثر اندلاع حريق شديد على متنها عقب اصطدامها بلغم بحري، وفق ما ورد في بيانها.

وقالت العلاقات العامة إن السفينة كانت تحاول العبور عبر مسار وصفته بغير المسموح به وعالي الخطورة في مضيق هرمز، مضيفة أنها انفجرت إثر اصطدامها بلغم بحري، ما أدى إلى اندلاع حريق شديد انتهى بغرقها.

ودعت القوة البحرية في حرس الثورة إلى توخي أقصى درجات الحيطة والحذر أثناء الملاحة في المنطقة، لتجنب الاصطدام بالحاويات التي قالت إنها تطفو على سطح المياه عقب غرق السفينة.