مستوطنون يعتدون على 3 مواطنين بالضرب في بيت لحم

وطن للأنباء: اعتدى مستوطنون اليوم الأربعاء، بالضرب على ثلاثة مواطنين في منطقة أبو نجيم جنوب شرق بيت لحم.

وأفادت مصادر محلية، بأن مجموعة من المستوطنين اقتحمت منطقة أبو نجيم، واعتدت بالضرب على ثلاثة مواطنين، عُرف منهم ضرار صلاح، الذي نُقل إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وتتعرض منطقة أبو نجيم لاعتداءات متكررة من المستوطنين تشمل مهاجمة المواطنين ومنازلهم وممتلكاتهم، في إطار تصاعد الاعتداءات الاستعمارية في المناطق الشرقية والجنوبية الشرقية من محافظة بيت لحم.