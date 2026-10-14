سلطة الأراضي تسلّم تخصيصًا لصالح سلطة المياه في محافظة نابلس

وطن للأنباء: سلّم رئيس سلطة الأراضي الوزير علاء التميمي تخصيصًا لصالح سلطة المياه، يقضي بتخصيص قطعة أرض بمساحة إجمالية تبلغ 35,774 مترًا مربعًا من أراضي محافظة نابلس، بحضور نائب رئيس سلطة الأراضي أ. سامر عودي.

وجرى تسليم التخصيص إلى رئيس سلطة المياه د. زياد الميمي والوفد المرافق له، استنادًا إلى قرار مجلس الوزراء رقم (1707) الصادر بتاريخ 6/9/2026. ويتيح القرار لسلطة المياه الانتفاع بالأرض وفقًا للأصول والإجراءات المعتمدة.

ويهدف التخصيص إلى إنشاء محطة للطاقة الشمسية، تسهم في خفض فاتورة الكهرباء لمحطات ضخ المياه.

وحضر التسليم من الوفد المرافق للوزير الميمي كل من المستشار د. معاذ أبو سعدة، المدير المالي والإداري السيد محمود مزهر، المستشار القانوني أ. هالة أبو الهوى، المساح المعتمد م. عبد الله الكعبي.

ويأتي هذا التخصيص في إطار تعزيز التعاون والتكامل بين المؤسسات الحكومية، ودعم جهود تمكين المؤسسات الوطنية من تنفيذ مهامها وتطوير خدماتها. ويخدم ذلك المصلحة العامة، ويعزز كفاءة إدارة الأراضي واستثمارها وفقًا للاحتياجات الوطنية.