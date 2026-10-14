مستوطنون يهاجمون قاطفي الزيتون في ترمسعيا شمال رام الله

وطن للأنباء: هاجم مستوطنون، صباح اليوم الأربعاء، قاطفي الزيتون في بلدة ترمسعيا، شمال رام الله.

وأفادت مصادر محلية بأن عددا من المستوطنين هاجموا قاطفي الزيتون في المنطقة الشمالية الشرقية من البلدة، وحاولوا منعهم من القطاف، ونفذوا أعمال عربدة واستفزاز.

وأضافت المصادر أن الأهالي تصدوا للمستوطنين وأجبروهم على مغادرة المنطقة باتجاه البؤرة الاستعمارية المقامة في سهل البلدة.

يُشار إلى أن مستوطنين أقاموا، نهاية العام الماضي، بؤرة استيطانية في سهل ترمسعيا، فيما شقت جرافات الاحتلال طريقا استعماريا يربط البؤرة بمستعمرة "شيلو" المقامة على أراضي البلدة، بعد اقتلاع أكثر من ألفي شجرة زيتون.