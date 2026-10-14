ارتفاع حصيلة العدوان على غزة إلى 74,392 شهيدا و175,440 مصابا

وطن للأنباء: أعلنت مصادر طبية، اليوم الأربعاء، ارتفاع حصيلة الشهداء في القطاع منذ بدء العدوان الإسرائيلي في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، إلى 74,392 شهيدا، و175,440 مصابا.

وأضافت المصادر، أن 3 شهداء منهم شهيد متأثرا بجروحه و17 إصابة، وصلوا إلى مستشفيات القطاع خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأشارت إلى أن حصيلة الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 11 تشرين الأول/أكتوبر 2025 بلغت 1,501، فيما بلغ عدد الإصابات 5,323، إضافة إلى 838 شهيدا جرى انتشالهم.