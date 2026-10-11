مستوطنون يهددون 47 عائلة فلسطينية بالتهجير من تجمع الرأس الأحمر جنوب طوباس

وطن للأنباء: أمهل مستوطنون، 47 عائلة فلسطينية في تجمع الرأس الأحمر، جنوب شرقي طوباس شمالي الضفة الغربية المحتلة، حتى مساء اليوم الأحد، لإخلاء مساكنها ومغادرة المنطقة، بعد 27 يومًا من الحصار وإغلاق الطرق المؤدية إلى التجمع.

وقال المشرف العام على منظمة البيدر، حسن مليحات، إن العائلات تواجه مصيرًا مجهولًا في ظل التهديدات المتواصلة، محذرًا من تداعيات مهلة الإخلاء بعد أسابيع من الحصار وتقييد حركة السكان.

وأوضح مليحات أن العائلات تتعرض لضغوط متزايدة تهدد بقاءها في مساكنها وأراضيها، داعيًا إلى تحرك حقوقي وإنساني عاجل لوقف التهديدات وإنهاء الحصار، وضمان سلامة السكان وحماية ممتلكاتهم.

وكان جيش الاحتلال قد أغلق، منتصف أيلول/سبتمبر الماضي، آخر منفذ يربط التجمع بمحيطه، بعد أكثر من شهرين على إغلاق الطرق الترابية المؤدية إليه، ما أدى إلى عزل السكان وتشديد القيود على حركتهم.

وقال أحد سكان التجمع، ثائر بشارات، إن الحصار أخذ يتصاعد منذ نحو ثلاث سنوات، لكنه بلغ مرحلة خطيرة في منتصف أيلول/سبتمبر الماضي، عندما حفر جيش الاحتلال خندقًا في آخر منفذ متبقٍ للتجمع.

وأشار بشارات إلى أن أهالي التجمع كانوا يعتمدون على نحو 360 ألف دونم من الأراضي مراعي لمربي المواشي، موضحًا أن نحو 90% منها جرى الاستيلاء عليه أو منع السكان من الوصول إليه، الأمر الذي فاقم معاناة المزارعين ومربي الثروة الحيوانية، وضيّق سبل عيش العائلات الفلسطينية في المنطقة.

وفي سياق متصل، أفادت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان بأن اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين وأراضيهم وممتلكاتهم بلغت 5561 اعتداءً منذ مطلع عام 2026 وحتى نهاية أيلول/سبتمبر الماضي.