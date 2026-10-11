الاحتلال يصدر أوامر اعتقال إداري بحق 21 معتقلًا

وطن للأنباء: قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، يوم الأحد، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي أصدرت وجددت أوامر الاعتقال الإداري بحق 21 معتقلًا.

وأشارت الهيئة، إلى أن قائمة أسماء المعتقلين الذين صُِدرت بحقهم أوامر اعتقال إداري بين أوامر (جديدة وتجديد)، هي:

1. أحمد ماهر ذيب سعسع-قلقيلية- -8/10/2026-غير مكتوب التاريخ.

2. طارق مجدي محمد جرار- صانور-8/10/2026-7/4/2027- 6 شهور.

3. رفيق رائد رفيق كبج- البيره-10/10/2026-9/2/2027-4 شهور.

4. ناصر الدين حسن أحمد مصري- القصبه-10/10/2026-9/2/2027-4 شهور.

5. حمد الله عبد الكريم أحمد صفدي- عوريف-8/10/2026-7/2/2027-4 شهور.

6. أحمد فراس محمد أمين داود- قلقيليه-11/10/2026-10/2/2027-4 شهور.

7. محمد منصور محمود صباح-عوريف-11/10/2026-10/2/2027-4 شهور.

8. براء نعمان مفيد غنام- جبع-11/10/2026-10/2/2027-4 شهور.

9. يوسف عيسى يوسف عبد الله-مخيم الفارعة-11/10/2026-10/2/2027-43 شهور.

10. مراد محمد جدال أبو محمود-بيت لحم 11/10/2026-10/4/2027-6 شهور.

11. ماهر رزق عبد نعسان-الوسط-8/10/2026-7/2/2027-4 شهور.

12. إبراهيم يونس محمد جرا- برقين-8/10/2026-22/3/2027-5شهور ونصف.

13. محمد حسين عمر ابو الرب-قباطية-11/10/2026-26/1/2027-3 شهور ونصف.

14. نسيم إياد حسن طاحن-جنين-8/10/2026-24/2/2027-4 شهور ونصف.

15. كمال عبد كمال سلامة-بلاطة-8/10/2026-7/4/2027-6 شهور.

16. أيوب أحمد عاصي ضمرة-أريحا-8/10/2026-7/2/2027-4 شهور.

17. امين عبد الله عبد الرحمن سرية-جنين-8/10/2026-7/4/2027- 6 شهور.

18. جميل أحمد محمد درامنة-جمالا-8/10/2026-31/1/2027-4 شهور.

19. أوس عبد الكريم علي شواهنه-جنين-10/10/2026-9/2/2027- 4 شهور.

20. محمد خالد أحمد حمد-دير الغصون-10/10/2026-9/4/2027-6 شهور.

21. مصطفى عادل سعيد حب رمان-نابلس-8/10/2026-23/1/2027-3 شهور ونصف.