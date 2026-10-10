السفير خليفة والنائب كونيتشني: حراك التضامن في بولندا يتحول إلى ضغط سياسي لمحاسبة إسرائيل ووقف الحرب على غزة

وطن للأنباء: أكد سفير دولة فلسطين لدى بولندا، محمود خليفة، أن حراك التضامن الشعبي مع الشعب الفلسطيني في بولندا ومختلف أنحاء العالم تجاوز حدود التعبير عن المواقف الإنسانية، ليتحول إلى قوة ضغط سياسي تسهم في المطالبة بمحاسبة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة بحق الفلسطينيين، ووقف معاناة المدنيين.

جاء ذلك بالتزامن مع انطلاق مظاهرة تضامنية في العاصمة البولندية وارسو، اليوم السبت، ضمن تحركات شعبية شهدتها عدة مدن بولندية، بمشاركة متضامنين بولنديين رفعوا أصواتهم احتجاجاً على استمرار الهجمات الإسرائيلية والانتهاكات بحق الشعب الفلسطيني.

من جانبه، دعا رئيس لجنة التضامن مع فلسطين وعضو البرلمان البولندي، ماتشي كونيتشني، إلى وقف جميع أشكال التعاون العسكري مع إسرائيل، وفرض حظر على تصدير الأسلحة والمواد المتفجرة إليها، إلى جانب تعليق اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات المرتكبة بحق الفلسطينيين.

وشددت الدعوات التي أطلقها المشاركون على ضرورة تكثيف الضغوط السياسية والاقتصادية والدبلوماسية، وتحويل المواقف الشعبية المتضامنة إلى خطوات عملية تسهم في وقف الانتهاكات وحماية المدنيين.

وامتدت الوقفات والمسيرات التضامنية إلى 12 مدينة بولندية، هي: وارسو، وبوزنان، وغدانسك، وكراكوف، وبيدغوشتش، وبيلسكو بياوا، وفروتسواف، وشتشيشين، ولوبلين، وودج، وكاتوفيتسه، في مشهد عكس اتساع رقعة التضامن الشعبي مع فلسطين داخل المجتمع البولندي.

وندّد المشاركون بالجرائم الإسرائيلية بحق المدنيين في قطاع غزة، مطالبين بموقف بولندي ودولي أكثر فاعلية لوقف حرب الإبادة، ومؤكدين أهمية الانتقال من بيانات الإدانة والتضامن إلى إجراءات سياسية ودبلوماسية واقتصادية ملموسة.