الاحتلال والمستوطنون يطلقون الرصاص ويعتدون على المزارعين خلال موسم الزيتون غرب سلفيت

وطن للأنباء: أطلق جنود الاحتلال والمستوطنون، اليوم الجمعة، الرصاص الحي لمنع المزارعين من الوصول إلى أراضيهم وطردهم منها في بلدة دير بلوط غرب سلفيت، فيما أصيب شاب جراء اعتداء مستوطنين عليه أثناء قطف الزيتون، وتواصلت الاعتداءات على المزارعين والأراضي الزراعية في عدد من بلدات المحافظة.

وأفادت مصادر محلية بأن جنود الاحتلال والمستوطنين أطلقوا الرصاص الحي في المنطقة الشمالية من بلدة دير بلوط، لمنع المزارعين من الوصول إلى أراضيهم، كما اعتدى مستوطنون على مركبة المزارع نسيم فايز قرعوش أثناء وجوده في أرضه بالمنطقة ذاتها.

وفي بلدة كفر الديك غرب سلفيت، أصيب الشاب ضياء نزيه ناجي بجروح، إثر اعتداء مستوطنين عليه أثناء قطفه ثمار الزيتون في أرضه الواقعة غرب البلدة.

وفي بلدة بروقين، اقتحمت قوة راجلة من جيش الاحتلال أحياء البلدة، وداهمت منزلي المواطنين سائد أنيس صبرة وبسيم سائد صبرة، وفتشتهما وعبثت بمحتوياتهما.

كما سُجلت اعتداءات عدة على أراض زراعية في بلدات جماعين وياسوف وسكاكا ومردا، حيث هاجم مستوطنون منطقة الواد الأحمر لمنع المزارعين من قطف ثمار الزيتون في أراضيهم.