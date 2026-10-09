إصابة مسنة هاجمها كلب أطلقه مستوطنون في قرية بيرين

وطن للأنباء: أصيبت مسنة (79 عاما)، اليوم الجمعة، بجروح جراء مهاجمتها من كلب أطلقه مستوطنون تجاه قاطفي الزيتون في قرية بيرين شرق الخليل.

وقالت مصادر محلية، إن مجموعة من المستوطنين من البؤرة الاستيطانية "ادورين"، التي أقيمت حديثا على أراضي المواطنين في "خلة الفرن" ببيرين شرق الخليل، أطلقوا كلابهم باتجاه المزارعين أثناء قطفهم ثمار الزيتون، ما أدى إلى إصابة مسنة بجروح متوسطه، بعد أن نهش أحد الكلاب الجزء الأعلى من فخذها، وتم نقلها بواسطة طواقم الإسعاف إلى المستشفى.