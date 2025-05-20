مركز إبداع المعلم يفتتح ملتقى المغازي التعليمي استجابة لاحتياجات الأطفال في مناطق النزوح

وطن: في إطار جهوده المستمرة لتقديم خدمات التعليم والدعم النفسي للأطفال المتضررين من الأوضاع الإنسانية الصعبة في قطاع غزة، افتتح مركز إبداع المعلم ملتقى المغازي التعليمي في مخيم المغازي، وذلك استجابة مباشرة لاحتياجات الأطفال النازحين.

ويستهدف الملتقى الطلبة من الصف الأول حتى الصف السادس، من خلال توفير مساحة تعليمية آمنة تقدم المواد الدراسية الأساسية الثلاثة ( اللغة العربية، الرياضيات، واللغة الإنجليزية)، بإشراف فريق متخصص من المعلمين والأخصائيين التربويين.

وتهدف هذه الخدمات التعليمية إلى ضمان استمرارية العملية التعليمية للأطفال النازحين، وتقليص الفاقد التعليمي، وتوفير بيئة تعليمية مناسبة ، مع التركيز على دعم مهاراتهم الأساسية وتعزيز دافعيتهم للتعلم.

كما يتضمن الملتقى برامج للدعم النفسي والاجتماعي، تهدف إلى مساعدة الأطفال على تجاوز الصدمات النفسية والتكيف مع ظروف النزوح، بما ينسجم مع نهج المركز في الجمع بين التعليم والدعم النفسي لتعزيز صمود الأطفال.

وقد شهد الملتقى منذ افتتاحه إقبالًا كبيرًا، حيث وصل عدد الأطفال المستفيدين إلى نحو 350 طفلاً وطفلة، وذلك مؤشر واضح على حجم الحاجة لهذه المبادرات في ظل استمرار الأزمة الإنسانية في غزة.

ويأتي افتتاح ملتقى المغازي ضمن سلسلة من الملتقيات التعليمية التي تنفذها جمعية مركز إبداع المعلم في مختلف مناطق القطاع، بهدف توفير بيئات تعليمية مرنة وآمنة تسهم في استعادة الحياة التعليمية للأطفال، وتعزيز قدراتهم النفسية والاجتماعية لمواجهة التحديات.