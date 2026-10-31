مستوطنون يعتدون على مواطنين أثناء قطف الزيتون شرق سلفيت

وطن للأنباء: اعتدت مجموعة من المستوطنين بالضرب، اليوم السبت، على مواطنين أثناء قطفهم ثمار الزيتون في منطقة واد الشاعر شرق مدينة سلفيت، ما أدى إلى إصابة مواطنين.

وأفاد مدير مستشفى الشهيد ياسر عرفات الحكومي في سلفيت الدكتور محمد الرمحي، بأن المستشفى استقبل إصابتين نتيجة الاعتداء، وهما رجائي زياد زايد (38 عاماً)، وصلاح ناصيف اشتية (64 عاماً)، موضحاً أن الإصابات في مناطق متعددة من الجسم، وشملتا رضوضاً وكسوراً، ووصفت حالتهما بالمتوسطة.

في سياق متصل، أجبرت قوات الاحتلال الإسرائيلي المزارعين على ترك أراضيهم في الوجه القبلي ببلدة دير استيا، قرب مستوطنة "رفافا"، في أراضي ورثة يوسف عقل، ومنعتهم من مواصلة قطف ثمار الزيتون.