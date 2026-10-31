غارات متجددة للاجتلال جنوبي لبنان وتحليق مكثف للمسيرات

وطن للأنباء: شن جيش الاحتلال الاسرائيلي، صباح اليوم السبت، سلسلة غارات جوية ونفذ تفجيرا وعمليات تمشيط بالأسلحة الرشاشة في مناطق متفرقة جنوبي لبنان، بالتزامن مع تحليق مكثف لطائرات مسيرة.

وطالت الهجمات الإسرائيلية 6 مواقع على الأقل في 3 أقضية جنوبي البلاد، هي النبطية وبنت جبيل ومرجعيون، في حين امتد تحليق المسيرات إلى مدينة صور ومحيطها والضاحية الجنوبية لبيروت.

وفي قضاء النبطية، أفادت وكالة الأنباء اللبنانية بأن الطيران الحربي الإسرائيلي شن غارة على المنطقة الواقعة بين بلدتي النبطية الفوقا وكفرتبنيت. وفي قضاء بنت جبيل، استهدفت غارة جوية إسرائيلية أطراف بلدة برعشيت.

أما في قضاء مرجعيون، فنفذ الجيش الإسرائيلي تفجيرا في بلدة طلوسة، بالتزامن مع تحليق مسيرة على علو منخفض فوق بلدات القضاء.

وفي القضاء ذاته، نفذ الجيش الإسرائيلي عمليات تمشيط بالأسلحة الرشاشة من جهة بلدة الخيام شرقا، باتجاه الأراضي الزراعية في بلدة إبل السقي.

كما شن الطيران الإسرائيلي غارة جوية على المنطقة الواقعة بين بلدتي عدشيت القصير والطيبة.

وفي قضاء صور، حلقت طائرات مسيرة إسرائيلية على علو منخفض فوق مدينة صور والبلدات المحيطة بها، وصولا إلى ضفتي نهر الليطاني في منطقة القاسمية. كما تواصل المسيرات الإسرائيلية التحليق منذ ساعات الصباح فوق الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت.

المصدر: الجزيرة + وكالات