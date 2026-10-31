الاحتلال يجبر مقدسيا على هدم منزله في بيت حنينا

وطن للأنباء: أجبرت بلدية الاحتلال الإسرائيلي في القدس المحتلة، مقدسيا على هدم منزله في بلدة بيت حنينا شمال العاصمة.

وأفادت محافظة القدس في بيان لها، بأن بلدية الاحتلال أجبرت المقدسي جهاد مطور على هدم منزله المكون من شقتين سكنيتين تعودان له ولنجله، في حي المروحة ببلدة بيت حنينا، بحجة البناء دون ترخيص.

وأشارت إلى أن أكثر من 7 أفراد باتوا دون مأوى بعد هدم المنزل.

وتجبر سلطات الاحتلال المواطنين، خاصة في مدينة القدس المحتلة، على هدم منازلهم ذاتيا بحجة عدم الترخيص، ومن يرفض هذا الإجراء تقوم جرافات الاحتلال بهدم المنزل وفرض تكاليف باهظة على المالك.

كما تمتنع بلدية الاحتلال في القدس عن منح الفلسطينيين تراخيص بناء، وتهدم أو تجبرهم على هدم منازلهم، في إجراء يتنافى مع القوانين الدولية والشرائع الإنسانية التي تكفل الحق في السكن، في إطار ممارسات الاحتلال الممنهجة لتهجير الفلسطينيين قسرا من مدينة القدس، مقابل توسيع المستوطنات في المدينة ومحيطها.