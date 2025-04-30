مركز ابداع المعلم ومؤسسة Hi يشاركون الأطفال والأهالي النازحين حفلاً ختامياً لمشروع شارك 5

وطن: رغم القصف واستمرار معاناة أهلنا وأطفالنا في قطاع غزة، إلا أن رسالة الصمود والإصرار على البقاء والحياة والتفاؤل حاضرة بين المشاركين، حيث شارك الأهالي والأطفال حفل اختتام مشروع شارك 5 ضمن عروض فنية وموسيقية وابداعية وتراثية ، فيها رسائل السلام والمحبة والتسامح، حيث عبر الأطفال عن واقعهم الصعب من خلال العروض الفنية ، وإصرارهم على ممارسة حقوقهم واسترجاعها من حق التعليم واللعب والحياة الأمنة.

لقد كانت عيونهم مليئة بالأمل تعبر عن احتياجاتهم ورغبتهم بعودة الحياة والهدوء والتخلص من شبح الحرب المتسمرة، والبعد عن أجواء القصف وأصوات الطيران التي لم تغادر السماء ولم تتركهم لممارسة حقوقهم البسيطة في مكان تم تهيئته لهم من وسط الركام، لا يوجد أمامهم إلى التمسك بالأمل والعمل على ممارسة حياتهم رغم الخوف والظروف القاسية وسط مجاعة حقيقية ، وعدم توفر لهم احتياجاتهم الأساسية.

هكذا عبر الاهالي في هذا الحفل واقعهم وكانوا سعداء برؤية أطفالهم وهم يمارسون الحياة بعيداً عن الموت والخوف والقصف والجوع، حيث قدم المعلمين والمختصين كل وسائل المساعدة التي تساعد الأطفال والاهالي على تخفيف معاناتهم فكانوا لهم السند والعون والمساندة.

وشاركوا مع الأطفال والاهالي كل الفعاليات والأنشطة التي تعزز الأمل وتخفف المعاناة، لقد كان إبداع المعلم حاضرا منذ 20 اكتوبر 2023 ليكون الداعم والمساند ويبث الأمل وسط الألم حتي هذا الوقت وهذا ما اكده الدكتور محمود البراغيتي مدير برامج الدعم النفسي الاجتماعي خلال الحفل بأن فريقنا في غزة يعمل في كل المناطق واستطاع الوصول إلى الجميع وذلك ضمن الاستجابة الإنسانية والأخلاقية الموكلة لنا قي تقديم الحماية النفسية الاجتماعية وتخفف معاناة أبناء شعبنا.

وما زلنا نواصل عملنا بشكل يومي مع فرق المتطوعين الذين يبدعون في ميدان العطاء ويقدمون أفضل خدمات التربية والتعليم والدعم النفسي وقت الطوارئ، ومشيرا إلى أن مركز ابداع المعلم لم ينقطع عن خدمة الأطفال والأهالي رغم اشتداد الأزمة وسيواصل العمل في مناطق قطاع غزة من خلال برامج منظمة تحقق دعم الامان والاستقرار وعودة الحياة بسلام ومساعدة الناس على تجاوز الأزمة، واختتمت فعاليات الحفل الدبكة الشعبية والأغاني الوطنية التي تعزيز قيمة الصمود وترفع شعار الانتماء للوطن والتمسك بالحرية والسلام.