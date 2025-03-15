مستوطنون يهاجمون الرعاة في مسافر يطا جنوب الخليل

وطن: هاجم مستوطنون بحماية قوات الاحتلال، اليوم السبت، رعاة الماشية في مسافر يطا جنوب الخليل، وأجبروهم تحت تهديد السلاح على ترك أراضيهم.

وذكرت مصادر محلية، أن مستوطنين هاجموا عائلة المواطن أحمد برغش الشواهين أثناء رعايتهم ماشيتهم في "واد الجوايا"، وطاردوهم وأجبروهم تحت تهديد السلاح على ترك أراضيهم.

وأضافت، أن مستوطنين مدججين بالسلاح اقتحموا أيضا "خربة الطوبة"، ما أثار حالة من الرعب لدى الأطفال والنساء.

وفي سياق متصل، طارد مستوطنون مسلحون، طفلا ووالده ورشقوا صوبهما الحجارة في تل الرميدة وسط مدينة الخليل.