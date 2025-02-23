قمر تروي لوطن آلامها وخطر فقدان جنينها تحت الركام لمدة 15 يوما

غزة- وطن: في لحظة دامية من أيام الحرب على غزة.. سقط جدران وسطح منزل قمر مهاني فوق رأسها ورأس والدها جراء القصف، ليحاصرها الركام مع جنينها لمدة 15 يوماً.

بح صوت قمر وهي تستنجد من تحت الركام دون جدوى، فخرجت فاقدة للسمع في أذنها اليسرى، ومصابة بجروج في كافة أنحاء جسدها. كما فقد والدها إحدى عينيه.

نجت قمر من بين أنقاض الموت، وجاءت لحظة المخاض فوضعت مولدها في الشهر الثامن، ونزحت مراراً وتكراراً في ظل الظروف العصيبة التي آلمت بها.

وقالت قمر مهاني لـوطن: إنها أصيبت بجروح وهي تحت الأنقاض لأن أشعة الشمس كانت تحرق يديها التي كانت تتسلل من فوق الركام على جروحها، فهي ومن شدة الصراخ من أجل انقاذها لمدة يومين متواصلين فقدت وعيها، لتجد نفسها بوعد 15 يوماً من تحت الركام داخل المستشفى.

وتابعت، أنه وبعد انقاذها وضعت مولودها الذكر الذي اسمته"نسيم" تيمناً بالحياة الجديدة التي تنسمها.

ونوهت، أنها وبعد ثلاثة أسابيع من إنقاذها نزحت إلى خانيونس مع طفلها، مشيرة إلى أن الأهالي في المنطقة جلبوا الملابس لطفلها كي تتم تدفئته من شدة البرد القارس في ذاك الوقت، علاوة على أنها تفتقد للحفاضات والحليب لصغيرها حتى هذه اللحظة.