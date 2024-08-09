استشهاد 12 مواطنا في مجازر جديدة ارتكبها الاحتلال في خان يونس

وطن: استشهد 12 مواطنا على الأقل وأصيب آخرون، اليوم الجمعة، في غارات شنها طيران الاحتلال الإسرائيلي على مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية بوصول جثامين 11 شهيدا إلى مجمع ناصر الطبي في خان يونس، جراء غارات الاحتلال المتواصلة على أنحاء متفرقة في المدينة.

واستشهد 4 مواطنين وأصيب آخرون، في قصف الاحتلال منزلا لعائلة معمر بمنطقة التحلية وسط خان يونس.

واستشهد 5 مواطنين بينهم أطفال وأصيب آخرون، في غارة شنها طيران الاحتلال في منطقة المواصي غرب خان يونس.

واستشهد مواطنان وأصيب آخرون في قصف للاحتلال على منطقة العمور بالفخاري شرق خان يونس.

واستشهد مواطن برصاص قناصة الاحتلال الإسرائيلي قرب مدرسة عيلبون في بلدة القرارة شرق خان يونس.

وأصيب عدد من المواطنين جراء قصف مدفعية الاحتلال منزلا بمنطقة الشحايدة في بلدة عبسان الجديدة شرق خان يونس.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على قطاع غزة، برا وجوا وبحرا، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 39,699 مواطنا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 91,722 آخرين، في حصيلة غير نهائية، حيث لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم