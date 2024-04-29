إصابتان برصاص الاحتلال واعتقال ثالث في عزون بقلقيلية

وطن: أصيب مواطنان، اليوم الاثنين، برصاص قوات الاحتلال شرقي مدينة قلقيلية شمالي الضفة الغربية.

وقالت جمعية الهلال الأحمر إن طواقمها تعاملت مع إصابتين في بلدة عزون شرق قلقيلية، إحداهما بشظايا الرصاص الحي في الظهر لمواطن (55 عاماً)، والثانية لطفل (15 عاماً) أصيب بالرصاص الحي في القدم.

وأشارت إلى أنه تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وقالت مصادر صحفية، إن مواجهات اندلعت بين المواطنين وقوات الاحتلال عند المدخل الرئيسي للبلدة، حيث أطلقت خلالها تلك القوات الرصاص الحي والغاز السام.

ولفتت المصادر إلى اعتقال قوات الاحتلال شابا خلال تلك المواجهات.

ويغلق جيش الاحتلال المدخل الرئيس لبلدة عزون منذ الـ7 من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وينفذ عمليات اقتحام ومداهمات متواصلة.



