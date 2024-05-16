حكومة الاحتلال قررت العمل على تقويض و انهيار السلطة الفلسطينية

وطن: كشفت القناة 11 في التلفزيون الاسرائيلي ان رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو عقد اجتماعات مع وزراء الحكومة من احزاب اليمين والليكود وقرروا انه يجب القضاء على السلطة الفلسطينية لاحباط الجهود الدولية والامريكية التي تدعو لاعطاء السلطة دور مستقبلي في قطاع غزة.

وقالت القناة و الاعلام العبري نقلا عن وزير المالية الاسرائيلي " سموتريتش" :حان الوقت لانهاء السلطة الفلسطينية عبر العمل على انهائها ماليا وافلاسها وبالتالي التخلص منها.

من ناحيته قال الوزير المتطرف ايتمار بن غفير ان صديقه وزير المالية سموتريتش على حق عندما قال ان السلطة الفلسطينية تدعم الارهاب ولا تستحق شيكل واحد.

وقال نتنياهو مساء الاربعاء ردا على تصريحات وزير جيش الاحتلال يؤاف غالانت الذي قال لا بد من وجود طرف فلسطيني يحكم قطاع غزة وانه برفض اعادة الحكم العسكري الاسرائيلي لغزة ان اسرائيل لن تدخل أي جهة للإدارة المدنية لشؤون غزة وبالتأكيد ليس السلطة الفلسطينية التي تمثل وجه ارهابي اخر.

المصدر: (pnn)