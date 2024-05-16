الاحتلال يشن حملة دهم واسعة في الضفة مستهدفاً محلات الصرافة

وطن: شنت قوات الاحتلال الليلة حملة دهم واسعة لقرى وبلدات الضفة، ونفذت حملة عسكرية استهدفت محلات الصرافة.

ففي بيت لحم، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، قرية حوسان غربا.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت بيت لحم، وتمركزت على شارع القدس-الخليل قرب دوار الراضي، وفي منطقة واد شاهين، وداهمت محلا للصرافة في المدينة.

وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال داهمت منزل عائلة المواطنة آلاء طالب عبيات (24 عاما) في قرية المنشية جنوب شرق بيت لحم، واحتجزتها وأخضعتها لتحقيق ميداني، وهي مديرة فرع محل الخليج للصرافة في بيت لحم الذي داهمته.

كما اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة، مدينة طوباس، واعتقلت مواطنا.

وقالت مصادر محلية إن الاحتلال اقتحم المدينة من مدخلها الشرقي، وانتشر في عدة أحياء، وداهم عدة منازل.

وقال مدير نادي الأسير في طوباس كمال بني عودة، إن الاحتلال اعتقل الشاب سامح عليان صوافطة (24 عاماً) بعد مداهمة منزل ذويه في المدينة.

وفي جنين، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة، بلدات عرابة وكفر راعي وسيلة الظهر وقرية فحمة جنوب جنين، واعتقلت مواطنا.

وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال اقتحمت عرابة وكفر راعي وسيلة الظهر وفحمة بمحافظة جنين، وشنت حملة تفتيش واسعة.

واعتقلت قوات الاحتلال المواطن عبد الرحمن شمالي من كفر راعي بعد مداهمة منزله، وهو يعمل بمحل للصرافة.

يأتي ذلك في وقت تواصل فيه قوات الاحتلال الاستيلاء على منزل في قرية جلبون بمحافظة جنين.

وقال رئيس مجلس قروي جلبون إبراهيم أبو الرب، إن قوات الاحتلال تواصل تضييق الخناق على المواطنين في القرية، والاستيلاء على مغسلة للمركبات، ومنزل يعود للمواطن رافع رفيق أبو الرب، لليوم الـ25 على التوالي.

كما اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة، مدينة أريحا.

وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال اقتحمت المدينة، وداهمت شارع قصر هشام (شارع البنوك)، وانتشرت بين المحال التجارية.

واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة، مدينة بيت لحم وتمركزت على شارع القدس-الخليل قرب دوار الراضي، وفي منطقة واد شاهين، وداهمت محلا للصرافة في المدينة.

كما اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة، مدينة نابلس، وداهمت بناية فيها.

وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال اقتحمت مدينة نابلس من طريق الـ17، وداهمت بناية السلام بالقرب من دوار زواتا، واعتلت أسطح المباني القريبة.

وفي الخليل، اقتحمت قوات الاحتلال الاسرائيلي، مدينة الخليل وبلدة بيت أمر.

وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال اقتحمت بعدد من الآليات العسكرية مدينة الخليل من مدخلها الشمالي بمنطقة راس الجورة، وأغلقت الطرق المؤدية إلى منطقة دائرة السير، ومنعت تحرك المواطنين، وداهمت محلا للصرافة في تلك المنطقة.

كما اقتحمت منطقة الظهر في بلدة بيت أمر شمال الخليل، وانتشرت في محيط منازل المواطنين وأوقفت مركباتهم وفتشتها.