محاولة اغتيال رئيس وزراء سلوفاكيا

وطن: ذكرت وسائل إعلام في سلوفاكيا اليوم الأربعاء أن رئيس الوزراء روبرت فيكو نقل إلى المستشفى بعد تعرضه لإطلاق نار في العاصمة براتيسلافا بعد اجتماع حكومي.

وأضافت أن جرى إلقاء القبض على المهاجم، فيما ذكرت وكالة بلومبرغ أنه لم ترد تفاصيل عن مدى إصابة فيكو.

وعبر الرئيس السلوفاكي عن صدمته للهجوم المسلح الذي وصفه بـ"الوحشي" على رئيس الوزراء.

وأظهر مقطع فيديو على مواقع التواصل حراس فيكو وهم يهرعون لنقله إلى سيارة قريبة من مكان مرور موكبه بعد تعرضه للإصابة.

كما أفادت أنباء متواترة على مواقع التواصل أن رئيس الوزراء أصيب بعدة طلقات في صدره، وأنه في وضع صحي "حرج".