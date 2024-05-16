الطقس: ارتفاعات متتالية على درجات الحرارة

وطن: يكون الجو اليوم الخميس، معتدلًا في معظم المناطق، ويطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة، إذ تسجل العظمى في القدس المحتلة 24 درجة مئوية، وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

أما في ساعات المساء والليل، فيكون الجو صافياً وباردًا نسبياً في المناطق الجبلية معتدلاً في بقية المناطق، والرياح شمالية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا.

ويوم الجمعة، يكون الجو حارا نسبيا إلى حار، ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية (العظمى في القدس 29)، وتكون الرياح شمالية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

ويومي السبت والأحد، يكون الجو حارا نسبيا إلى حار، حيث تشهد درجات الحرارة ارتفاعات طفيفة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 5-6 درجات مئوية.