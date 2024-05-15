طوفان الأقصى" في اليوم الـ223.. مجازر ومعارك ضارية في قطاع غزة

وطن: بينما يواصل الاحتلال حرب الابادة ومجازره في قطاع غز، لليوم الـ 223 من "طوفان الاقصى"، تشتد الاشتباكات مع المقاومة التي كبدت الاحتلال عديدا من القتلى والجرحى في عدة مناطق في غزة.

و استهدفت المقاومة جيش الاحتلال بعمليات جديدة في جباليا ورفح وكبدته خسائر إضافية، حيث أعلنت فصائل المقاومة عن سلسلة عمليات تم تنفيذ بعضها بشكل مشترك وشملت كمائن وقنص جنود واستهداف آليات متوغلة في مخيم جباليا بشمال القطاع وشرق رفح جنوبا، مما أسفر عن قتلى وجرحى من الجنود الإسرائيليين.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة في غزة أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 5 مجازر أسفرت عن 60 شهيدا و80 مصابا خلال الـ24 ساعة الماضية، مما رفع حصيلة العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 35 ألفا و233 شهيدا و79 ألفا و141 إصابة.

وفيما يلي متابعة أولا بأول لآخر تطورات عملية "طوفان الاقصى" في يومها الـ223:

12:30|قوات الاحتلال تداهم محلاً للصرافة في بيت لحم

12:28| قوات الاحتلال تقتحم كفر راعي غرب جنين

12:27| غارات إسرائيلية على الجبال المحيطة ببلدتي الخريبة وبريتال في البقاع شرقي لبنان

12:25| الشرطة الهولندية تعتقل عددا من الطلبة المعتصمين بجامعة أوتريخت للمطالبة بوقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة

12:17|قوات الاحتلال تقتحم بلدة عتيل شمال طولكرم

12:08| طائرات الاحتلال تشن 6غارات على بلدة النبي شيث قضاء بعلبك في لبنان

12:03|صافرات الإنذار تدوي في مخيم نور شمس شرق طولكرم بعد اقتحام الاحتلال المدينة