مقتل وإصابة 20 جنديا إسرائيليا في تفجير مبنى مفخخ بجباليا

وطن: أفادت وسائل اعلام اسرائيلية بمقتل وجرح 20 جنديا اليوم الأربعاء في تفجير مبنى مفخخ في مخيم جباليا شمالي قطاع غزة، في حين ارتكب الاحتلال المزيد من المجازر بحق المدنيين الفلسطينيين.

ويأتي هذا التطور بعد أن تحدثت وسائل إعلام إسرائيلية عن حدث أمني صعب تعرضت له الفرقة 98 (التي تنشط في مخيم جباليا حاليا)، مشيرة إلى أنباء عن قتلى.

كما يأتي بعد أن هبطت مروحيات إسرائيلية شرق مخيم جباليا لنقل مصابين وقتلى محتملين من الجنود الإسرائيليين.

وبحسب وسائل الإعلام الإسرائيلية، فإن المستشفيات الإسرائيلية تتعامل مع أعداد كبيرة من الجرحى والقتلى الإسرائيليين جراء المعارك الضارية التي تدور في قطاع غزة.

كانت فصائل المقاومة أعلنت اليوم عن سلسلة عمليات تم تنفيذ بعضها بشكل مشترك وشملت كمائن وقنص جنود واستهداف آليات متوغلة في مخيم جباليا شمالا وشرق رفح جنوبا، مما أسفر عن قتلى وجرحى من الجنود الإسرائيليين.

وقال الجيش الإسرائيلي اليوم إن 23 عسكريا أصيبوا خلال الساعات الـ24 الماضية في معارك غزة، وبذلك يرتفع عدد الجنود الإسرائيليين المصابين إلى 120 منذ يوم الجمعة الماضي.

وبدا أن المعارك الأكثر ضراوة تدور في مخيم جباليا، حيث تنفذ قوات الاحتلال توغلا لليوم الرابع.