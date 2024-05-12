مستوطنون يهاجمون مدخل قصرة جنوب نابلس والأهالي يتصدون لهم

وطن: هاجم مستوطنون، بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، مدخل بلدة قصرة، جنوب نابلس.

وأفادت مصادر محلية، بأن عشرات المستوطنين هاجموا مدخل البلدة، وأن الأهالي تصدوا لهم، ما أدى لاندلاع مواجهات، مضيفة أن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة وأطلقت قنابل الغاز السام المسيل للدموع، والرصاص المعدني المغلف بالمطاط، دون أن يبلغ عن إصابات.

يذكر أن عددا من المستوطنين اقتحموا أطراف قرية دوما جنوب نابلس فجر اليوم، وأشعلوا النار في أحد المنازل، وخطوا شعارات عنصرية على جدران منزل آخر.