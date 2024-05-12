مظاهرة حاشدة في مدينة سيدني تنديدا بالعدوان المستمر على الشعب الفلسطيني

وطن: شارك الآلاف في مظاهرة نُظمت، اليوم الأحد، في مدينة سيدني الأسترالية، تنديدا بعدوان الاحتلال المستمر على الشعب الفلسطيني، وضد الهجمات الشرسة على النساء والأطفال والأطباء.

وجاءت المظاهرة تحت شعارات متعددة أهمها: "احياء الذكرى السنوية لاستشهاد الصحفية شيرين أبو عاقلة، وضمن فعاليات عيد الأم حسب التقويم الأسترالي"، حيث وجه المشاركون عدة رسائل للأمهات الفلسطينيات لتعزيز صمودهم الأسطوري في قطاع غزة أمام آلة الحرب "الإسرائيلية".

وأكد المشاركون في المظاهرة حق فلسطين بأن تمنح العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.

وطالبوا بضرورة وقف عدوان الاحتلال فورا على قطاع غزة، وادخال المساعدات الإنسانية العاجلة، مؤكدين تضامنهم مع الحركات الطلابية التي تنصب خيامها في عشرين جامعة أسترالية للمطالبة بقطع التعاون الأكاديمي مع الجامعات "الإسرائيلية"، وإنهاء عقود الاستثمار الأكاديمي مع الشركات المصنعة للأسلحة.

وأدان المتحدثون موقف الحكومة الأسترالية المنحاز لحكومة الاحتلال، على حساب الشعب الفلسطيني.

وبعد انتهاء الخطابات، جابت مسيرة حاشدة شوراع الحي التجاري لمدينة سيدني، شارك فيها الآلاف من المتظاهرين حيث انتهت المسيرة داخل حرم جامعة سيدني قرب خيام الطلبة المعتصمين.



