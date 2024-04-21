الاحتلال يقرر هدم منزل الشهيد محمد مناصرة في مخيم قلنديا

وطن: قررت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، هدم منزل الشهيد محمد يوسف مناصرة من مخيم قلنديا، شمال شرق القدس المحتلة.

وأفادت مصادر محلية بأن سلطات الاحتلال سلمت قرار الهدم إلى مؤسسة "هموكيد" للدفاع عن الفرد.

وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت مخيم قلنديا في الأول من شهر آذار الماضي وأخذت قياسات منزل مناصرة تمهيدا لهدمه.

واستشهد الشاب مناصرة في التاسع والعشرين من شهر شباط الماضي قرب بلدة اللبن الشرقية جنوب نابلس، وما زالت سلطات الاحتلال تحتجز جثمانه.