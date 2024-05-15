وول ستريت جورنال: السنوار تعهد بالقتال لسنوات وحماس بعيدة عن الاستسلام ومقاتليها يهاجمون بشكل أكثر عدوانية وقوة

عاجل - وطن: سلطت صحيفة وول ستريت جورنال الضوء في تقرير لها على تطورات العدوان على غزة، عقب اجتياح أجزاء من مدينة رفح، والعودة الى بعض المناطق في شمال غزة.

وقالت الصحيفة ان "حركة حماس بعيدة حتى الآن كل البعد عن الاستسلام وتستخدم شبكة أنفاقها وخلاياها الصغيرة من المقاتلين ونفوذها الواسع على شبكات التواصل الاجتماعي ليس فقط من أجل البقاء ولكن أيضا لمضايقة قوات الاحتلال".

ونقلت الصحيفة عن جنود من جيش الاحتلال يقاتلون في جباليا قولهم ان "حماس تهاجم الآن بشكل أكثر عدوانية وقوة وتطلق المزيد من الصواريخ المضادة للدبابات على مركبات الجيش والجنود الذين يحتمون بالمنازل".

هذا الوضع حسب الصحيفة زاد من القلق في دولة الاحتلال وتحديدا لدى المؤسسة الأمنية بأن "إسرائيل" ليس لديها خطة موثوقة لإيجاد بديل يحل محل حماس وأي إنجاز يحققه "الجيش الإسرائيلي" سوف يتآكل.

في ذات السياق نقلت الصحيفة عن مصدر عربي من الدول الوسيطة في المفاوضات بين الاحتلال والمقاومة "أن زعيم حماس في غزة يحيى السنوار تعهد بالقتال لسنوات وليس أشهر فقط وأن التقييمات بأنه سيتم القضاء على حماس خلال أشهر بأنها مجرد تقييم ساذج".

كما نقلت الصحيفة عن مسؤولين أميركيين قلقهم من عودة عمليات جيش الاحتلال إلى شمال القطاع وأشاروا إلى أن إدارة بايدن أرادت منذ فترة طويلة رؤية خطة لليوم التالي للحرب وانسحاب قوات الاحتلال من المناطق التي تدخلها لكن حتى اللحظة فشلت تل أبيب في إيجاد أي بديل ويرفض نتنياهو أي تعاون أو عودة للسلطة الفلسطينية