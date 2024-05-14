طوفان الأقصى" في اليوم الـ222.. الاشتباكات تتجدد في غزة وتكبد الاحتلال خسائر جسيمة

وطن: تجددت الاشتباكات بين المقاومة وقوات الاحتلال في قطاع غزة، مع دخول "طوفان الاقصى" اليوم 222 على التوالي، حيث أعلنت كتائب القسام عن مقتل 7 جنود في جباليا وتدمير دبابات وآليات عسكرية بالإضافة إلى قنص جندي.

وأفادت وسائل الإعلام الإسرائيلية بإصابة 13 جندياً في الاشتباكات اليوم، مع تأكيد بعض الجروح بأنها خطيرة.

وفي سياق متصل، نفذت سرايا القدس عدة عمليات في القطاع أسفرت عن خسائر بشرية ومادية للاحتلال.

من ناحية أخرى، استشهد نحو 43 مواطنا جراء قصف منازل ومدرسة في مخيم النصيرات من قبل الاحتلال.

وفي حصيلة غير نهائية، بلغ عدد الشهداء منذ بدء العدوان على قطاع غزة 35173 شهيدا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، بالإضافة إلى إصابة 79061 مواطنا، ولا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.

وبحسب تقرير لليونيسيف، أدت عمليات الاحتلال في رفح إلى نزوح أكثر من 448 ألف شخص إلى مناطق آمنة.

وفيما يلي متابعة أولا بأول لآخر تطورات عملية "طوفان الاقصى" في يومها الـ222:

12:24| 4 شهداء في قصف الاحتلال شقة سكنية في حي الشيخ رضوان شمال مدينة غزة.

12:02|قوات الاحتلال تقتحم مخيم عقبة جبر في مدينة أريحا.